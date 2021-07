XAU/USD presta attenzione al livello di resistenza chiave di 1815 USD prima del verbale della riunione della Fed – Confluence Detector – shareandstocks.com

A causa delle preoccupazioni per il rallentamento della ripresa economica globale, il prezzo dell’oro è salito, trainato dallo scoppio della pressione covid Delta e dall’indebolimento del servizio ISM statunitense PMI E l’indagine tedesca ZEW. Le preoccupazioni per l’economia globale si sono riaccese e i beni rifugio si sono riversati in beni rifugio come i titoli del Tesoro USA e l’oro, che hanno avuto un impatto negativo sui rendimenti del mercato. La recente svendita dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA sulla curva è stata la principale forza trainante per il prezzo dell’oro per sfondare la soglia dei 1.800 dollari. Anche il rialzo del dollaro USA è limitato dai rendimenti deboli: al momento in cui scriviamo, il rendimento dei titoli del Tesoro di riferimento a 10 anni è sceso di circa il 2,50%. Allo stesso tempo, il comportamento da rifugio sicuro dei mercati azionari europei ha anche esercitato una pressione ribassista sul dollaro statunitense rifugio sicuro, sostenendo al contempo il prezzo dell’oro.

La prossima correlazione con i commercianti di oro rimane il verbale della riunione della Fed di giugno che sarà rilasciato mercoledì alle 1800 GMT. Dopo che la Fed è stata inaspettatamente aggressiva il mese scorso, i verbali della riunione potrebbero far luce sulla traiettoria dei tassi di interesse.

leggere: Anteprima del verbale del FOMC di giugno: viste dall’agenda di Jackson Hole

Questo Rilevatore di convergenza tecnologico Technology Mostra che il prezzo dell’oro si sta muovendo verso il massimo del giorno precedente di $ 11.815, momento in cui il 38,2% di Fibonacci coincide con un mese.

Prima di questo livello, il punto di confluenza del giorno di Fibonacci 23,6% e il giorno pivot R1 è a $ 1810, il che potrebbe sfidare il recente aumento.

Se il massimo di martedì viene rimosso in modo convincente, non si può escludere la possibilità di un rally settimanale al punto pivot di R2 1822.

Oppure, il forte supporto è in attesa a $ 1800, che è l’intersezione del 61,8% di Fibonacci a un giorno, SMA10 a quattro ore e SMA10 a un’ora.

Il prossimo buffer rilevante è al massimo della scorsa settimana di $ 1.795.

Il forte supporto di $ 1790 è il livello che gli orsi d’oro vogliono battere. Questo livello è la confluenza di SMA100 singolo giorno, Fibonacci 23,6% singolo mese e il minimo del giorno precedente.

TCD (Technical Convergence Detector) è uno strumento utilizzato per individuare e segnalare livelli di prezzo affollati come indicatori, medie mobili, livelli di Fibonacci, punti pivot, ecc. Se sei un trader a breve termine, troverai il numero di punti per entrare nella strategia di controtendenza e cercherai pochi punti alla volta. Se sei un trader di medio-lungo termine, questo strumento ti farà conoscere in anticipo il livello di prezzo al quale il trend di medio-lungo termine può fermarsi e fermarsi, dove chiudere la tua posizione, o dove aumentare la dimensione della tua posizione.

leggi di più