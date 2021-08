Xi Jinping chiede la ridistribuzione della ricchezza per minacciare la prosperità dei gruppi di beni di lusso in Cina

Dopo il posizionamento Società di formazione Intervieni ancora con i tech tycoon, la prossima Cina verrà ad accaparrarsi la Birkin bag?

Dal presidente Xi Jinping, questo problema ha preoccupato gli investitori nel più grande gruppo di beni di lusso al mondo. Segnala questo mese La Cina “regolerà i redditi eccessivamente alti e incoraggerà i gruppi e le imprese ad alto reddito a restituire di più alla società”.

Un comitato guidato da Xi Jinping ha affermato che sebbene il Partito comunista cinese abbia a lungo permesso ad alcune persone di “arricchirsi prima di tutto”, ora darà la priorità alla “prosperità comune per tutti”, suggerendo che potrebbero essere prese misure per regolare il reddito e ridistribuire la ricchezza.

Dall’annuncio del 17 agosto, queste poche parole sono state sufficienti per ridurre il valore di mercato totale di LVMH, Hermès, Kering, Richemont e Burberry di 61,7 miliardi di euro, ovvero quasi il 10%.

La Cina è sempre stata il principale motore di crescita dei beni di lusso e la pandemia di Covid-19 non farà che aumentare la sua importanza.La spesa per gioielli e abbigliamento di fascia alta è stata Rimpatrio in Cina Perché le restrizioni di viaggio significano che i cinesi non possono più volare a Milano o Parigi per fare shopping.

Secondo i dati di Jefferies, sotto la guida della crescente classe media della Generazione Z e dei millennial, i consumatori cinesi dovrebbero acquistare il 45% di tutti i beni di lusso venduti a livello globale quest’anno, rispetto al 37% del 2019.

Un piccolo gruppo di persone super-ricche-Jefferies stima che il loro numero sia di circa 110.000, e ciascuno spende più di 100.000 euro in moda e gioielli ogni anno, rappresentando quasi un quarto delle vendite cinesi di beni di consumo di lusso. Se sentono che mostrare la propria ricchezza è diventato improvvisamente un tabù nella Cina di Xi Jinping, l’industria potrebbe presto sentirsi fredda.

I dirigenti delle case di lusso europee stanno ancora cercando di capire cosa potrebbe accadere e se devono reagire.

Wang Yishu, un consulente con sede a Londra la cui agenzia Half A World aiuta i marchi di lusso e i rivenditori di fascia alta ad espandersi in Cina, ha risposto alle chiamate di clienti preoccupati.

“Ho detto loro che le cose potrebbero non cambiare drasticamente immediatamente, ma per qualche tempo, alcune persone molto facoltose, amministratori delegati e alti funzionari del governo saranno sicuramente più attenti a ciò che indossano o mostrano in pubblico”, ha detto.

“Per i marchi di lusso, potrebbe essere prudente mantenere un profilo basso. Potrebbero considerare di minimizzare le attività di marketing pianificate per questo autunno e inverno per non enfatizzare l’esclusività o l’elitarismo”.

Wang ha aggiunto che la dichiarazione di Xi Jinping potrebbe anche portare a un design di abbigliamento più sobrio, lontano dal logo sgargiante e rumoroso che è spesso popolare in Cina.

Personale che smista gli articoli in un negozio Gucci a Pechino © Nicolas Asfouri/AFP via Getty

Il recente sell-off dei titoli dei beni di lusso ha ridotto i guadagni che hanno spinto le valutazioni ai massimi storici.Il prezzo di negoziazione di questo settore è del 90% premium rispetto all’indice MSCI Europe, rispetto alla media storica del 50%, secondo UBS.

I fatti hanno dimostrato che mentre i ricchi consumatori americani e cinesi continuano a consumare, la pandemia è molto meno trascinata di quanto le persone temessero.Negli ultimi 18 mesi, grandi marchi come Louis Vuitton, Hermès e Chanel sotto LVMH hanno conquistato quote di mercato, collocandoli in Spero di recuperare Già da quest’anno anche le case più piccole hanno continuato a lottare.

Ma alcuni investitori hanno iniziato a cortocircuitare il settore.

Secondo i dati di IHS Markit, giovedì lo short equity di Hermès è passato dallo 0,7% di metà agosto allo 0,9% del flottante, mentre Richemont è passato dall’1,1% all’1,4% nello stesso periodo. Tuttavia, ci sono pochi cambiamenti nell’interesse a breve termine in LVMH o Kering.

Sebbene vi sia incertezza su qualsiasi giro di vite regolamentare e sul suo potenziale impatto, altri non sono così preoccupati.

“Le opportunità della Cina chiaramente superano ancora i rischi, e se non è così, non vuoi essere affatto stravagante”, ha affermato l’analista di Jefferies Flavio Cereda (Flavio Cereda). “Tutto quello che hai ora è molta nuova incertezza, che rende nervosi gli investitori”.

Gli acquirenti fanno la fila per entrare nel negozio Hermès di Hong Kong nell’agosto 2020 © Miguel Candela/EPA-EFE

Giovedì, in una conferenza stampa a Pechino, l’alto funzionario economico Han Wenxiu ha cercato di assicurare al pubblico che promuovere la “prosperità comune” non significa che la Cina “deruberà i ricchi e aiuterà i poveri”.

Gli analisti affermano che la Cina potrebbe aumentare le tasse sui prodotti costosi, reprimere gli influencer che si esibiscono sui social media, imporre restrizioni pubblicitarie o rafforzare i controlli alle frontiere. daigou, Un acquirente professionista che acquista per conto di cinesi nei viaggi in uscita. Tutto ciò potrebbe indebolire la domanda di beni di lusso.

Un’altra preoccupazione è che il governo possa fare affidamento sulle aziende per colmare il divario di prezzo di lunga data. I marchi fanno pagare per le merci in Cina di solito dal 25% al ​​50% in più rispetto all’Europa, motivo per cui gli acquirenti cinesi spesso spendono così tanto per i viaggi prima della pandemia.

Un professionista di 29 anni di Chengdu che acquista occasionalmente beni di lusso ha affermato che il cambio di tono del governo non ha “nessun effetto” sui consumatori più ricchi che conosce. Ma politiche come nuove tasse di successione o tasse più elevate sugli investimenti o sui redditi da proprietà influenzeranno i ricchi.

Una pubblicità di Louis Vuitton a Shanghai © Qilai Shen/Bloomberg

La consulente di Hong Kong di Oliver Wyman, Katie Sham, ha affermato che la ricchezza del 5-10% dei consumatori in Cina “potrebbe risentirne” e “questa non è sicuramente una buona notizia per le aziende di beni di lusso”.

Le politiche cinesi hanno già colpito i beni di lusso. Dal 2012 al 2014, all’inizio della campagna anti-corruzione di Xi Jinping, Pechino ha severamente represso il fatto di fare regali ai dipendenti pubblici in cambio di favori. Gli analisti hanno affermato che durante questo periodo le vendite di beni di lusso e liquori sono cresciute a un ritmo più lento rispetto a prima e dopo.

Cereda di Jefferies ha previsto: “Se Xi Jinping dice ancora di non farlo nei prossimi mesi, allora vedrai un rimbalzo del prezzo delle azioni, ma il deprezzamento continuerà”.

“Se continua a parlarne o ad annunciare politiche specifiche, allora il mercato potrebbe essere in un periodo molto turbolento”.

Segnalazioni aggiuntive di Shanghai Wang Xueqiao, Seoul Ed White e London Adam Samson