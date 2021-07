Xi Jinping e i falchi cinesi a Washington si oppongono congiuntamente alla quotazione delle società tecnologiche cinesi negli Stati Uniti.

Il presidente Xi Jinping ha finalmente risolto ciò che il suo governo aveva considerato a lungo i rischi per la sicurezza nazionale e l’apparente debolezza dei mercati dei capitali cinesi: non potevano attrarre le migliori aziende tecnologiche cinesi, ma si sono riversati a New York per raccogliere fondi.

L’attività stabile e il prestigio dell’American Stock Exchange sono finiti. Per la maggior parte del suo secondo mandato, si è concentrato sui rischi per la sicurezza nazionale dello Xinjiang. Hong Kong E in Cina Settore finanziario, Xi Jinping sta rivolgendo la sua attenzione ai giganti della tecnologia quotati a New York del paese e ai dati che guidano lo sviluppo del loro business.

L’apparente innesco di questo nuovo evento è l’offerta pubblica iniziale di 4,4 miliardi di dollari di Didi Chuxing alla vigilia della celebrazione della quotazione negli Stati Uniti. Centenario La fondazione del Partito Comunista Cinese.Anche se questa compagnia di automobili lo ha fatto Attenzione A livello nazionale, le autorità di regolamentazione statunitensi saranno in grado di accedere a una grande quantità di dati dei propri clienti.

In risposta, il 2 luglio la China Cyberspace Administration of China, l’ente regolatore cinese di Internet, ha ordinato a Didi di interrompere il reclutamento di nuovi utenti in attesa di una revisione delle sue pratiche di sicurezza dei dati.Quando il commercio delle azioni statunitensi appena quotate della società è ripreso martedì, il prezzo delle azioni è sceso 20%.

Al fine di impedire a chiunque di perdere queste informazioni, martedì sera, il Consiglio di Stato del governo cinese e il Comitato centrale del partito hanno emesso una rara linea guida congiunta che condurrà revisioni più rigorose delle IPO all’estero. Pertanto, Chen Long di Plenum, una società di consulenza di Pechino, ha affermato che il CAC “potrebbe diventare di fatto la massima autorità per l’approvazione”. [tech] IPO”.

Sebbene le procedure e i requisiti dettagliati non siano stati chiariti, è chiaro che la precedente libertà dei giganti della tecnologia cinese di elencare all’estero nel momento e nel luogo che ritengono opportuno è stata annullata. Eswar Prasad, un esperto di finanza cinese presso la Cornell University, ha affermato che la nuova politica è anche coerente con la “crescente enfasi sull’autosufficienza e politiche più introverse di Pechino”.

Uno dei primi investitori in Didi ha avuto il privilegio di vendere le sue azioni prima che l’inchiesta fosse annunciata e ha sottolineato che le regole erano deliberatamente vaghe. “La Cina può difendere qualsiasi cosa in nome della sicurezza nazionale, proprio come gli Stati Uniti”, ha affermato l’investitore. “Xi Jinping ha chiarito che non vuole che le migliori società cinesi siano quotate negli Stati Uniti”.

Ironia della sorte, molti importanti falchi cinesi a Washington, come il senatore della Florida Marco Rubio, non vogliono che le migliori società cinesi siano quotate negli Stati Uniti.

Oltre a Didi, che ha oltre 490 milioni di utenti, i giganti tecnologici cinesi elencati negli Stati Uniti includono anche Sina Weibo e il gigante dell’e-commerce Alibaba. Quest’ultima è l’unica società quotata a New York da cinque anni e ha completato la sua quotazione secondaria a Hong Kong nel 2019. Immagina come reagirebbero i falchi cinesi a Washington se aziende come Twitter e Amazon fossero quotate solo a Shanghai.

I principali critici cinesi a Washington non dovrebbero volere ciò che vuole Xi Jinping, e viceversa. Se Xi Jinping ritiene che la quotazione di società come Alibaba, Weibo e Didi a New York sia un male per la Cina, allora in generale potrebbero essere un bene per gli Stati Uniti. Ma martedì Rubio ha dichiarato al Financial Times che consentire a Didi di essere quotato a New York è “Spericolato e irresponsabile“.

Rubio e molti altri a Capitol Hill si sono opposti al fatto che le società cinesi siano state in grado di eludere i controlli americani finora perché Pechino non consente loro di rivelare i propri conti ai contabili esteri.

Il governo di Xi Jinping è preoccupato che questo possa cambiare. La legislazione firmata da Donald Trump nell’ultimo anno del suo mandato può costringere qualsiasi società che non accetti di essere sottoposta a revisione contabile da parte del Companies Accounting Oversight Board quotato a Washington a revocare la quotazione per tre anni.

Xi Jinping e Rubio potrebbero essere entrambi d’accordo sul fatto che tre anni siano troppi. Grazie al crollo di Didi, tutti potrebbero ottenere ciò che vogliono più velocemente di così.