Xi Jinping visita raramente il Tibet per esortare il popolo tibetano a “seguire il partito” Reuters

Gabriel Crossley e Tian Yaolun

PECHINO (Reuters) – Il presidente cinese Xi Jinping ha visitato per la prima volta la regione autonoma del Tibet come leader di stato questa settimana e ha esortato le persone a “seguire il partito”, ha detto venerdì l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

Xi Jinping ha visitato il Tibet dal 21 al 22 luglio – questa è la prima volta che un leader cinese visita il Tibet in 30 anni – il Paese sta affrontando crescenti problemi di sicurezza a causa del conflitto con l’India e del ritiro delle truppe guidate dagli Stati Uniti dall’Afghanistan.

Gli analisti hanno affermato che questa visita ha anche dimostrato che il Partito comunista cinese al potere è fiducioso di stabilire l’ordine e ottenere sostegno in questa regione un tempo turbolenta.

Xi Jinping è volato mercoledì a Nyingchi City, e il giorno dopo ha preso un treno per Lhasa, la capitale del Tibet, lungo la tratta ferroviaria ad alta velocità che era in costruzione per collegare le aree montuose del Tibet con la provincia del Sichuan.

Secondo l’agenzia di stampa Xinhua, Xi Jinping ha visitato un monastero e la piazza del palazzo del Potala a Lhasa, e ha “ispezionato il lavoro etnico e religioso” e la protezione del patrimonio culturale tibetano.

Questo palazzo è la residenza tradizionale del Dalai Lama, il leader spirituale del buddismo tibetano, che andò in esilio e fu classificato come pericoloso separatista da Pechino.

L’emittente televisiva di stato CCTV ha mostrato una donna tibetana che si asciugava le lacrime e si univa a un gruppo di persone vestite con abiti tradizionali per applaudire calorosamente Xi Jinping.

Secondo l’agenzia di stampa Xinhua, Xi Jinping ha incaricato i funzionari provinciali locali di lavorare sodo per rendere il popolo tibetano più d’accordo con la “grande patria, il popolo cinese, la cultura cinese, il Partito comunista cinese e il socialismo con caratteristiche cinesi”.

Ha anche affermato che solo quando le persone “seguono il partito” si può realizzare il “ringiovanimento della nazione cinese”.

Cultura e lealtà

Più dell’80% della popolazione in Tibet sono tibetani e gli Han sono minoranze etniche. La maggior parte dei tibetani sono anche buddisti. La costituzione cinese consente la libertà religiosa, ma il partito crede fermamente nell’ateismo.

A Lhasa, Xi Jinping ha assistito a uno spettacolo di cultura tibetana e fedeltà alla festa con canti e balli, tra cui una famosa canzone “Canta una canzone popolare per la festa, la festa è come mia madre”.

A Linzhi, Xi Jinping ha anche ispezionato la rivitalizzazione rurale e la protezione dell’ambiente.

Al confine tra Cina e India, il Tibet è considerato di vitale importanza strategica per Pechino. L’anno scorso, Cina e India hanno avuto il loro peggior conflitto degli ultimi decenni sul confine conteso dell’Himalaya, con morti da entrambe le parti.

Le foto diffuse dall’agenzia di stampa Xinhua mostrano che, mentre Xi Jinping era presente, c’era anche Zhang Youxia, vicepresidente della Commissione militare centrale del Partito comunista cinese e alto generale dell’Esercito popolare di liberazione cinese.

L’ultima volta che Xi Jinping ha visitato il Tibet è stato nel 2011, quando era vicepresidente.

Pechino ha inviato truppe in Tibet nel 1950, ufficialmente chiamata liberazione pacifica, e ha mantenuto una forte presenza di sicurezza nell’area, che è sempre stata soggetta a disordini.

Yang Zhaohui, professore di scienze politiche all’Università di Pechino, ha affermato che il violento scontro tra la polizia cinese e i monaci tibetani nel 2008 nell’anniversario della partenza del 14° Dalai Lama dal Tibet ha lasciato le autorità locali incerte per anni sull’accoglienza dei leader cinesi in visita o sicuro. . l’Università.

Ha detto che l’alta quota del Tibet può causare perdite ai leader che non sono abituati al clima, che è un’altra ragione per cui i massimi leader cinesi visitano raramente.