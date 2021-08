Xinnew Technology (09600.HK) intende acquistare la fornitura di servizi di contact center cloud intelligenti SaaS e attività di servizi di messaggistica breve aziendale PaaS

Condividi questo articolo!

Data: 16 agosto 2021

[Caihua News Agency]Xinnuo Technology (09600.HK) ha annunciato che il 15 agosto 2021 la società, la società target (Samton (Cayman) Holdings Limited), il venditore e il garante hanno stipulato un contratto di acquisto di azioni. Di conseguenza, la società ha accettato con riserva di acquisire il 100% del capitale azionario emesso della società target. Il corrispettivo più alto per l’acquisizione è di 486 milioni di RMB (equivalente a circa 58368 milioni di HK$), che sarà regolato da una combinazione di azioni in contanti e corrispettivo.

Del corrispettivo dell’acquisto, 263 milioni di RMB saranno pagati in contanti e il saldo sarà pagato in due fasi mediante l’emissione di nuove azioni Le azioni di corrispettivo per l’acquisizione saranno emesse ad un prezzo di HK $ 2,5575 per azione di corrispettivo.

I venditori includono Peng Peng BVI, Xiao Yi BVI, Huang Ying BVI, Komsomolsk Shangli BVI, Komsomolsk Yishang BVI, Jinan Haomai BVI, Xu Lianwen BVI, Du Xuan BVI, Liao Xuefeng BVI e Gao Wei BVI.

Samton e le sue affiliate sono il principale fornitore cinese di servizi di comunicazione multifunzionale basati su cloud e la sua attività principale è fornire ai clienti aziendali servizi di contact center cloud intelligenti SaaS e servizi di messaggistica breve aziendale PaaS. Tra questi, il contact center cloud intelligente SaaS utilizza Internet, l’intelligenza artificiale e la tecnologia di cloud computing per fornire servizi di call center gestiti, incluse funzioni di base come chiamate telefoniche, nonché applicazioni per ufficio, gestione aziendale interna e clienti aziendali per i clienti aziendali che necessità di stabilire contact center. Servizi di soluzioni a valore aggiunto per le informazioni aziendali come la gestione dei dati e il servizio clienti vocale intelligente; Il servizio di messaggistica breve aziendale PaaS si riferisce principalmente all’uso della tecnologia cloud per costruire la propria piattaforma informativa compatibile con operatori e terzi interfaccie di messaggi brevi e utilizza la tecnologia della piattaforma per eseguire il filtraggio di sicurezza delle informazioni e la selezione dei canali, l’invio tempestivo, stabile, accurato e conforme di SMS e MMS di tipo trigger come la verifica dell’identità, la notifica di promemoria e la conferma delle informazioni, nonché servizi quali informazioni di notifica e messaggi push inviati dai clienti in base alle reali esigenze degli utenti finali.

La soluzione di comunicazione cloud fornita da Samton è stata ampiamente utilizzata in circa 35 settori industriali come finanza, assistenza medica, e-commerce, istruzione online, logistica e consegna espressa, ecc., servendo circa 150.000 clienti aziendali; servendo circa 350 città e quasi 1.800 aziende di pipeline di piccole e medie dimensioni hanno stabilito partnership commerciali. Ha accumulato una serie di eccezionali grandi clienti aziendali e clienti di alta qualità nei settori finanziario e medico e ha stabilito partnership amichevoli a lungo termine con molte filiali provinciali e comunali di China Mobile, China Unicom e China Telecom.

Alla data di questo annuncio, Samton e le sue sussidiarie hanno ottenuto il

Licenza per attività di telecomunicazioni a valore aggiunto della Repubblica popolare cinese e certificato per l’uso delle risorse del codice di rete delle telecomunicazioni.

Dopo 12 anni di accumulo, il gruppo target ha avanzato capacità di innovazione tecnologica e servizi operativi nel campo delle comunicazioni cloud. PMI Jingtexin, imprese provinciali di dimostrazione di big data, imprese leader nel settore dei servizi provinciali, basi pratiche di innovazione post-dottorato e altre basi nazionali e provinciali valutazioni onorarie.

Le ragioni e i vantaggi dell’acquisizione, come indicato nel prospetto della società, la società prevede di cercare selettivamente acquisizioni e alleanze strategiche che possano integrare o sinergizzare le attività esistenti della società, in modo da consolidare la posizione della società nel settore. in nuovi mercati.

La società ritiene che l’acquisizione integrerà le soluzioni di prodotto del gruppo e consentirà al gruppo di fornire ai clienti soluzioni più complete e integrate, diventando così un fornitore di soluzioni più competitivo. Allo stesso tempo, l’acquisizione migliorerà ulteriormente l’innovazione tecnologica del gruppo e le capacità operative SaaS e consentirà all’azienda di espandere la propria base di clienti in modo più conveniente combinando efficacemente le risorse dell’operatore di telecomunicazioni del gruppo target e le risorse dei clienti, in modo rapido promuovere la crescita aziendale del gruppo.

