Yaswei (01993.HK) l’azionista di controllo sottoscrive titoli convertibili perpetui subordinati

Data: 18 luglio 2021 alle 10:59

[Caihua News Agency]Yaswei (01993.HK) ha annunciato che dopo l’orario di negoziazione del 16 luglio 2021, la società ha stipulato un contratto di sottoscrizione con l’azionista di controllo Space Management Limited, in base al quale la società ha accettato con riserva di emettere e Space Management Convenuto di sottoscrivere titoli convertibili subordinati perpetui per un importo nominale di 75 milioni di HK$, che possono essere convertiti in azioni di compendio ad un prezzo di conversione iniziale di 2,43 HK$ per azione di compendio (soggetto a rettifica).

A scanso di equivoci, la distribuzione non comporterà alcun adeguamento del prezzo di conversione. Ipotizzando che i diritti di conversione connessi ai titoli perpetui subordinati convertibili siano integralmente esercitati al prezzo di conversione iniziale, verranno emesse complessivamente n. capitale sociale emesso della società dopo la conversione %.

Il prezzo di conversione viene concordato previa negoziazione a condizioni di mercato tra la società e il sottoscrittore e il prezzo medio di chiusura delle azioni nei 5 giorni di borsa aperta, 10 giorni di borsa aperta, 30 giorni di borsa aperta, 60 giorni di borsa aperta e 90 giorni di borsa aperta antecedenti la data di il contratto di abbonamento è stato considerato. Il prezzo di conversione rappresenta un premio di circa il 25,3% rispetto al prezzo di chiusura di HK$ 1,94 per azione quotato in Borsa l’ultimo giorno di negoziazione.

I proventi netti dell’emissione di titoli convertibili subordinati perpetui (al netto delle relative spese) ammonteranno a circa HK$ 74,7 milioni, destinati ad essere utilizzati come capitale circolante generale della società.

Space Management Limited, una società costituita secondo le leggi delle Isole Vergini britanniche, è l’azionista di controllo della società e detiene l’8,03% del capitale azionario emesso esistente della società alla data di questo annuncio. Lin Dexing, amministratore delegato e azionista di controllo della società, è l’unico azionista di Space Management Limited.Secondo la Securities and Futures Ordinance, si ritiene che possieda tutte le 38.200.000 azioni e 49.511.246 ex titoli convertibili subordinati permanenti. Il sig. Lin ha promesso che, dopo la conversione, solleciterà i sottoscrittori a ridurre la propria partecipazione al fine di mantenere il 25% del flottante pubblico nel rispetto del Regolamento di quotazione.

