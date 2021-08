Yellen afferma che gli Stati Uniti sospendono gli sfratti per guadagnare tempo per accelerare i fondi per l’assistenza all’affitto Reuters

L’amministrazione Biden ha rivisto il programma di assistenza all’affitto a maggio per consentire agli intermediari di fornire assistenza direttamente agli affittuari prima di fornire assistenza ai proprietari per la prima volta.

Il ministero delle Finanze ha anche affermato che chiarirà alle giurisdizioni che attuano il piano di “sottoperformance” che se non si attivano per aiutare il maggior numero possibile di persone bisognose, potrebbero perdere l’assegnazione dei fondi per l’assistenza all’affitto.

“Le agenzie statali e locali che gestiscono l’assistenza alla locazione di emergenza dovrebbero sfruttare appieno la flessibilità dei documenti fornita dal Ministero delle finanze”, ha affermato Adejemo, aggiungendo che il Ministero delle finanze ha emesso moduli di domanda di esempio per l’utilizzo da parte dei governi statali e locali nell’allocazione dei fondi In termini di raggiungimento di un maggiore successo.

Uno dei problemi individuati dal Dipartimento del Tesoro è che i requisiti statali o locali per i documenti di reddito sono troppo elevati e potrebbe essere difficile per le persone minacciate di sfratto fornire questi documenti.

Yellen ha affermato che l’estensione è molto importante e che nei prossimi due mesi il ministero delle Finanze “lavorerà duramente per far funzionare in modo più efficace il programma di assistenza per l’affitto di emergenza”.

Sebbene l’ultimo ordine di espulsione ordinato dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sia scaduto il 31 luglio, l’amministrazione Biden, sotto la pressione dei Democratici progressisti, ha esteso l’ordine di espulsione nella maggior parte delle contee per 60 giorni, coprendo il 90% degli Stati Uniti. popolazione sopra.

A giugno, le spese per l’assistenza agli affitti sono salite a 1,5 miliardi di dollari; Yellen ha affermato di aspettarsi ulteriori aumenti dei tassi di interesse in futuro.

“Questa è un’infrastruttura nuova di zecca. La maggior parte dei governi statali e locali non ha agenzie per questo tipo di lavoro. I ritardi riflettono in una certa misura le difficoltà che incontrano quando iniziano cose nuove”, ha detto Yellen.

Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro, circa 46 miliardi di dollari di fondi federali di assistenza locativa nel Coronavirus Relief Act approvato a dicembre e marzo dello scorso anno non possono essere utilizzati per le famiglie bisognose.A giugno, solo 3 miliardi di dollari USA è stato destinato in locazione., Utenze e spese accessorie.

