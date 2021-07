Yellen negli Stati Uniti ha detto che prevede di completare le riforme fiscali per le grandi aziende nel 2022 Reuters

Yellen ha dichiarato in una conferenza stampa dopo la riunione dei leader finanziari del G20 a Venezia, in Italia, che la ridistribuzione del potere fiscale del “primo pilastro” dell’OCSE è su una “traccia lenta” rispetto alla ridistribuzione di almeno il 15% del minimo aziendale globale fiscale. “Principali trattati fiscali tra 132 paesi.

VENEZIA (Reuters)-Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha dichiarato domenica che un nuovo meccanismo che consente a più paesi di tassare le grandi società multinazionali ad alto profitto potrebbe non essere preso in considerazione dai legislatori fino alla primavera del 2022.

© Reuters. Foto del file: Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen risponde alle domande dell’audizione della sottocommissione per gli stanziamenti del Senato per rivedere la domanda di bilancio del 22° anno fiscale per il Dipartimento del Tesoro a Capitol Hill a Washington, DC, il 23 giugno 2021. Greg Nash/Piscina

