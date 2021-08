Yellen sostiene la riconferma di Powell a presidente della Fed

Powell ha anche alcuni critici, inclusi i membri del gruppo di attivisti per il clima 350.org, che hanno invitato Biden a nominare un “leader del clima” per sostituire Powell e hanno intenzione di protestare contro la leadership di Powell alla riunione annuale della banca centrale della Fed la prossima settimana a Jackson, Wyoming Hall.

Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato il mese scorso che Biden coinvolgerà presto il suo team economico senior in un “processo cauto e ponderato” per quanto riguarda la nomina della Fed.

Il senatore repubblicano Steve Dynes, membro del Comitato bancario del Senato, ha esortato Biden in una lettera la scorsa settimana a lasciare che Powell guidi la Fed per altri quattro anni per rafforzare la fiducia nel miglioramento economico.

Il giornalista ha aggiunto in un tweet che il presidente Joe Biden non ha ancora preso una decisione e potrebbe pesare intorno al Labor Day all’inizio di settembre.

© Reuters.Immagine del file: il presidente della Federal Reserve Jerome Powell si è aggiustato la cravatta quando è arrivato al Comitato per gli affari bancari, abitativi e urbani del Senato a Capitol Hill a Washington, negli Stati Uniti, per testimoniare al “Rapporto semestrale sulla politica monetaria al Congresso”

