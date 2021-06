YNAB e Mint: qual è la differenza?

YNAB e menta: panoramica

Alcuni strumenti di budgeting utilizzano metodi di budgeting specifici, mentre altri strumenti ti aiutano semplicemente a organizzare il budget e le spese in modo semplificato. Alcuni richiedono il pagamento per utilizzare o sbloccare funzionalità avanzate, mentre altri sono gratuiti.

YNAB è l’acronimo di You Need a Budget, è un software di budgeting che utilizza principalmente budget a base zero per tenere traccia dello stato finanziario. Mint è un’applicazione di finanza personale che ti consente di creare e tenere traccia dei budget, monitorando le date di scadenza delle fatture e tracciando i progressi verso gli obiettivi di risparmio e rimborso del debito. Confrontiamoli per aiutarti a determinare qual è il migliore.

Punti chiave I programmi di budgeting online semplificano il monitoraggio delle spese e la creazione di budget mensili.

YNAB è un programma software con budget a pagamento che utilizza un sistema di budget a base zero per aiutare gli utenti a gestire le proprie finanze.

Mint è un’app gratuita per il budget e un tracker delle spese che ti consente di gestire il tuo budget dal tuo dispositivo mobile.

Quando si confrontano applicazioni economiche e programmi software, è importante valutare caratteristiche e prezzo.

YNAB

You Need a Budget è un premiato programma software di budgeting a cui puoi accedere online o tramite dispositivi mobili. Puoi sincronizzare il tuo conto bancario e la tua carta di credito con l’app per tenere traccia di addebiti e accrediti in tempo reale. Le transazioni in contanti possono anche essere aggiunte manualmente al tuo budget. Secondo il sito web di YNAB, occorrono circa 20 minuti per ottenere il tuo primo budget attivo e funzionante con il software.alcunialcuni

Questo piano di budget utilizza un metodo di budget a base zero per aiutarti a gestire i tuoi fondi. Con il budget a base zero, ogni dollaro di reddito viene assegnato a un lavoro specifico, che si tratti di pagare le bollette mensili, pagare i debiti, risparmiare o qualcos’altro. L’obiettivo è avere zero fondi rimanenti nel budget mensile, spostando allo stesso tempo i costi dal più importante al meno importante.alcunialcuni

Il programma software YNAB è progettato per aiutare i suoi utenti a rompere Stipendio a stipendio Pedala e lavora verso l’obiettivo di pagare le bollette con almeno un mese di anticipo.alcuniLe principali funzioni del software includono:alcunialcuni

Accedi alle informazioni in tempo reale su più dispositivi

Tracciamento del bersaglio

Rapporto sul budget, inclusi grafici e tabelle

Supporto personale

Accesso all’app online e mobile

YNAB ti consente di visualizzare e monitorare il tuo budget su diversi dispositivi, il che è utile se hai un budget con un partner o un coniuge. Oltre ai telefoni Apple e Android, il software può essere utilizzato anche con Amazon Echo, Alexa, iPad e Apple Watch, così puoi accedere facilmente al tuo budget praticamente da qualsiasi luogo.alcunialcuni

YNAB è un programma software con budget a pagamento. La tariffa mensile è di 11,99 USD, ma se fatturata annualmente, puoi pagare 84 USD all’anno (7 USD al mese).alcunialcuni

I nuovi utenti YNAB possono provare il software gratuitamente per 34 giorni L’applicazione fornisce una garanzia di rimborso del 100% senza rischi.alcunialcuni

menta

Mint è un’app di budget gratuita che puoi scaricare per Android e iPhone per creare budget e piani di spesa in pochi minuti. Puoi sincronizzare il tuo conto bancario e carta di credito e il tuo conto di investimento con l’app. Puoi anche utilizzare Mint per tenere traccia delle spese mensili in contanti inserendo manualmente queste transazioni.alcunialcuni

Mint ti consente di creare budget e classificare le spese, così puoi vedere a colpo d’occhio quanto spendi in qualsiasi area di budget. L’app aggiornerà automaticamente le informazioni sul saldo del tuo account e classificherà i nuovi addebiti quando verranno registrati sul tuo account. Se scegli di sincronizzarli con l’app, Mint può anche tenere traccia del saldo del tuo investimento e/o del tuo conto pensionistico.

Invece di utilizzare strategie di budget specifiche, come budget a base zero o Metodo 50/30/20, Mint ti consente di creare budget in base ai tuoi modelli di spesa. L’app calcola la spesa media per categoria, quindi puoi regolare il budget mese per mese e anno per anno man mano che la spesa aumenta o diminuisce. Puoi aggiungere tutte le categorie che desideri e aggiungere tag (se desideri tenere traccia dei costi individuali in ciascuna categoria).alcunialcuni

Mint può creare facilmente budget mensili o personali per spese specifiche, come i premi assicurativi che paghi ogni sei mesi o ogni trimestre Imposta stimata Pagamento se lo sei lavoratore autonomoAltre importanti funzioni di Mint includono:alcunialcuni

gratuito Punteggio di credito traccia

Monitoraggio del pagamento delle bollette

Promemoria della data di scadenza della fattura

Promemoria saldo basso

Avvisi di transazioni anomale o sospette

Monitoraggio del portafoglio

Mint offre anche sconti per carte di credito, conti correnti e di risparmio, conti di investimento e previdenziali e prodotti assicurativi, ma non sei obbligato a trarne vantaggio.alcunialcuni

Mint tiene traccia della storia creditizia e del punteggio di credito forniti da TransUnion. I tuoi rapporti di credito e punteggi su Equifax ed Experian potrebbero essere diversi.

Differenza principale

Sia YNAB che Mint vanno bene Aiuta a creare e mantenere un budget mensile, ma differiscono nel modo in cui aiutano gli utenti a creare budget. YNAB è lungimirante perché l’obiettivo è creare il budget del mese corrente in base al reddito del mese precedente. Ciò si ottiene creando un buffer nel tuo conto corrente, che viene utilizzato per pagare le bollette e dare priorità alle commissioni.alcunialcuni

YNAB può aiutarti a completare questo lavoro a una velocità adatta alla tua situazione finanziaria. Ad esempio, se hai creato un budget per gennaio e hai ancora $ 100 non spesi, puoi specificarlo come costo per febbraio. Quindi, se ricevi un rimborso fiscale di $ 1.000 a febbraio, puoi depositare i soldi sul tuo conto corrente e utilizzarli per pagare la bolletta di marzo.

Stabilire un budget e spendere un mese in anticipo può aiutarti ad attutire il budget in modo da non affannarti per pagare le bollette.L’idea è che una volta che entri in una modalità di pagamento delle bollette con un mese di anticipo, puoi rivolgere la tua attenzione ad altri obiettivi, come costruire il tuo Fondo di emergenza O ripagare i debiti.

Sia Mint che YNAB ti consentono di tenere traccia delle spese in contanti nel tuo budget, sebbene nessuno dei due sia specificamente progettato per le persone che seguono il sistema di buste di denaro.



D’altra parte, Mint non ha un approccio lungimirante. Invece, Mint esaminerà cosa hai fatto con i tuoi soldi in passato per aiutarti a pianificare il tuo budget futuro. Sebbene sia possibile utilizzare Mint per creare e seguire un budget a base zero per anticipare la spesa di un mese o più, questo non è l’obiettivo dell’applicazione. Invece, fai affidamento sulle spese passate e sulla cronologia delle entrate per determinare come pianificare il budget per il mese successivo.

Linea di fondo

L’obiettivo di Mint è aiutarti a comprendere appieno la tua situazione finanziaria includendo il tuo conto bancario, il conto della carta di credito e il conto di investimento. YNAB si concentra sull’aiutarti a controllare il tuo budget e ridurre le spese inutili. Decidere quale utilizzare può dipendere dal metodo di budget che preferisci, ma anche il costo dovrebbe essere una considerazione. Le persone che non conoscono il budget possono scegliere Mint perché è gratuito, ma se sei un grande fan dei fogli di calcolo del budget, allora potresti preferire pagare per YNAB.



