Yusheng Culture (01859.HK) registra una perdita e nessun dividendo dovrebbe iniziare la produzione del terzo film nel terzo trimestre-shareandstocks.com

[Caihua News Agency]Yusheng Culture (01859.HK) ha annunciato i risultati annuali verificati per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2020. Durante il periodo, le entrate sono state di circa 505,8 milioni di RMB, pari a circa 475,6 milioni di RMB nel 2019 Yuan è aumentato del 6,4% ; la perdita è stata di circa 198,6 milioni di RMB, in diminuzione del 234,3% rispetto all’utile del 2019 di circa 147,9 milioni di RMB.

La perdita per azione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stata di circa 0,131 RMB, con un calo del 200% rispetto all’utile per azione del 2019 di circa 0,131 RMB. Il consiglio di amministrazione ha deciso di non raccomandare la distribuzione di un dividendo finale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (2019: zero).

La società proverà anche la sua attività di e-commerce di contenuti nel 2020 e lancerà ufficialmente l’attività nel maggio 2021. L’attività di e-commerce dei contenuti dell’azienda deriva dalle operazioni relative ai contenuti dell’azienda. Oltre alle entrate pubblicitarie generali degli sponsor aziendali, l’azienda fornisce anche canali di vendita diretta per i prodotti relativi ai contenuti degli sponsor aziendali nel settore dell’e-commerce di contenuti. La società ha assunto un’agenzia di rete multicanale (MCN) per fornire soluzioni di marketing sui media e ha organizzato i principali opinion leader (KOL) o influencer per trasmettere in diretta su piattaforme multimediali. Al fine di garantire reddito da questa linea di business e trasformarla in una fonte di reddito crescente, il gruppo prevede di aumentare gradualmente il budget per questa attività. Il consiglio di amministrazione ritiene che investire in questo business sia in linea con la strategia aziendale del gruppo di espandere la propria attività principale.

Il 30 giugno 2021, due dei tre nuovi diritti di proprietà intellettuale cinematografici e televisivi guidati dalla società sono stati filmati ed entrati in fase di rilascio. Il terzo film dovrebbe iniziare la produzione nel terzo trimestre del 2021.

