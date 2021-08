Zaika Shimbun-shareandstocks.com

Haitong Hengxin (1905.HK), la prima società di leasing finanziario sostenuta da società di titoli quotata in borsa, ha annunciato il rapporto sui risultati intermedi del 2021. Nella prima metà del 2021, il Gruppo ha realizzato un fatturato totale di RMB 4.049,5 milioni (RMB, lo stesso di seguito); utile realizzato per il periodo di RMB 685,0 milioni, con un aumento anno su anno del 10,3%. Haitong Hengxin prevede di distribuire un dividendo provvisorio in contanti a tutti gli azionisti ordinari.La distribuzione proposta è di 0,48 RMB (tasse incluse) per ogni 10 azioni. Basandosi sui vantaggi di sviluppo delle caratteristiche uniche dell’intermediazione di allocazione coordinata di risorse e beni e crescita equilibrata di scala e reddito, Haitong Hengxin si è concentrato sul ritorno all’origine del leasing e ha implementato attivamente la strategia di sviluppo di “un corpo, due ali, uno grande e uno piccolo”, ottenendo buoni risultati.

Dal 2021, la qualità degli attivi e la pressione sulla gestione del rischio delle banche di leasing finanziario sono progressivamente aumentate e le società di leasing finanziario stanno affrontando alcune sfide a breve termine; d’altra parte, la crescita economica della Cina ha portato miglioramenti strutturali e il “14° quinquennio Plan” ha dato impulso allo sviluppo delle industrie emergenti, nuovi mercati di leasing finanziario e nuovi campi hanno un enorme potenziale e le sfide sono anche piene di opportunità di sviluppo.

Di fronte al nuovo ambiente e alle nuove tendenze, nella prima metà del 2021, Haitong Hengxin ha istituito una divisione di produzione avanzata, una divisione di tecnologia finanziaria, una divisione di asset trading e finanziamento strutturato, piccole e micro sussidiarie integrate, ha promosso la diversificazione dei modelli di business e una gamma gerarchica di prodotti Esercitare ulteriormente i vantaggi strategici di “un corpo, due ali, una grande e una piccola”.

Grazie a ciò, la scala e le entrate di Haitong Hengxin continuano a crescere costantemente. Alla fine di giugno 2021, il suo totale attivo è salito a 110.899,8 milioni di yuan, con un aumento del 2,6% rispetto alla fine del 2020; nella prima metà del 2021, la società ha realizzato un fatturato totale di 4.049,5 milioni di yuan, con un aumento di 4,0% su base annua; l’utile realizzato per il periodo è stato di 685,0 milioni di yuan, con un aumento del 10,3% su base annua; il rendimento medio ponderato delle attività nette è stato dell’8,64%.

Aderendo allo scopo di servire l’economia reale, il Gruppo continua a promuovere la strategia di “un corpo, due ali”, e “uno grande e uno piccolo”, coltiva profondamente industrie localizzate e suddivise, ottimizza continuamente la struttura di investimento del patrimonio, e rafforza i settori chiave come le infrastrutture, l’assistenza medica, l’industria e le costruzioni ingegneristiche. Lanciare, rispondere attivamente alla chiamata del governo, utilizzare la tecnologia finanziaria per migliorare il livello di servizio per le piccole, medie e micro imprese e i clienti al dettaglio e implementare attivamente produzione di apparecchiature finali, macchine edili, piccola e micro medicina, finanza collegata all’offerta e altri campi per supportare ulteriormente lo sviluppo sano di clienti di alta qualità. Nella prima metà del 2021, il Gruppo ha investito 29,17 miliardi di yuan nel business.

Nella prima metà del 2021, il Gruppo continuerà a sviluppare canali di finanziamento diversificati e stabili, innovare continuamente modelli di finanziamento e strumenti di finanziamento, supportare efficacemente lo sviluppo del business del Gruppo, rafforzare la gestione del rischio di liquidità e la gestione della struttura delle passività, migliorare l’efficienza nell’utilizzo del capitale e raggiungere attività e passività a lungo termine Saldo di periodo. Al 30 giugno 2021, il Gruppo ha instaurato rapporti di credito con 77 istituzioni finanziarie e ha sottoscritto linee di credito per un totale di circa 116,9 miliardi di yuan, di cui il saldo del credito non utilizzato è di circa 49,2 miliardi di yuan. In termini di strumenti di finanziamento innovativi, nel giugno 2021, il Gruppo ha emesso con successo la prima carta commerciale garantita da attività del settore con attività di factoring come attività sottostanti, che ha ampliato i canali di finanziamento del mercato dei capitali per le attività di finanziamento della catena di approvvigionamento del Gruppo. Attraverso canali di finanziamento diversificati, i costi di finanziamento del gruppo hanno continuato a diminuire: il tasso di interesse medio per le passività onerose nel primo semestre del 2021 è stato del 3,95%, in calo di 0,44 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Allo stesso tempo, il Gruppo continua a migliorare il sistema completo di gestione del rischio, potenziare le capacità di gestione e controllo del rischio dell’intero processo e il livello di gestione proattiva del rischio, incorporare varie misure di gestione e controllo del rischio in tutti gli aspetti delle operazioni aziendali e promuovere la profonda integrazione di big data, modelli di rischio e sistemi di approvazione e ulteriori capacità di identificazione del rischio e di gestione quantitativa del rischio. Nel maggio 2021, la società ha formalmente completato la procedura di rendicontazione dell’interfaccia per connettersi direttamente con il sistema di indagine creditizia di seconda generazione della People’s Bank of China, unica società di leasing finanziario collegata al sistema di indagine creditizia di seconda generazione, fornendo un forte forza per lo sviluppo di alta qualità delle varie attività della società Protezione del credito. Durante il periodo di riferimento, la qualità complessiva degli attivi del Gruppo è rimasta stabile, il rapporto tra le attività deteriorate era a un livello sicuro e controllabile e la capacità di resistenza al rischio era forte. Al 30 giugno 2021, il rapporto delle attività deteriorate del gruppo era dell’1,08% e il rapporto di copertura degli accantonamenti delle attività deteriorate era del 273,35%.

Nella seconda metà del 2021, il gruppo presterà molta attenzione alla situazione economica nazionale e internazionale, continuerà a sostenere l’obiettivo dei servizi finanziari per l’economia reale, attuerà la strategia di sviluppo del cliente “grande e uno piccolo”, espanderà l'”uno corpo e due ali” layout della rete di marketing e studiare ed esplorare l’integrazione tra industria e finanza. , Costruire un ecosistema industriale e inter-industriale, implementare completamente strategie di tecnologia finanziaria, ottimizzare la gestione per migliorare l’efficienza aziendale e promuovere il professionista, ad alta qualità e sviluppo sostenibile del gruppo.