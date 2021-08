Zhejiang Shanghai-Hangzhou-Ningbo (00576.HK) termina le trattative per partecipare all’acquisizione del 51% di Turkish Highway-shareandstocks.com

Data: 23 agosto 2021 alle 5:01

[Caihua News Agency]Zhejiang Shanghai-Hangzhou-Ningbo (00576.HK) ha dato seguito all’annuncio del 23 dicembre 2019, relativo a una transazione connessa che prevedeva l’acquisizione della maggior parte del capitale di una società di progetti di autostrade attraverso un consorzio. Il consorzio ha recentemente ricevuto una lettera da IC Ictas in merito alla richiesta delle parti di negoziare la risoluzione di tali accordi di acquisizione di partecipazioni. Alla data del presente annuncio, le parti di questi accordi di acquisizione di partecipazioni non sono riuscite a raggiungere un accordo sui termini del rifinanziamento (questa è una condizione sospensiva per il completamento). Pertanto, tutte le precondizioni dell’acquisizione non sono state interamente soddisfatte o rinunciate prima della data di chiusura finale dell’acquisizione.

In considerazione di quanto sopra, gli azionisti del consorzio hanno convenuto che il consorzio avvierà normali trattative con IC Ictas in merito alla risoluzione dell’accordo di acquisizione del capitale.

La società ha emesso un annuncio il 23 dicembre 2019, affermando che la società ha formato un consorzio con China Merchants Highway, Anhui Wantong Expressway (00995.HK), Sichuan Chengyu Expressway (00107.HK) e Jiangsu Ninghu Expressway (00177.HK). , ha acquisito il 51% dei diritti operativi della Northern Marmara Expressway e del terzo ponte sul Bosforo in Turchia.Il consorzio dovrebbe investire fino a 688 milioni di dollari (circa 5,36 miliardi di dollari di Hong Kong). Tra questi, la società ha investito 120 milioni di dollari e deteneva il 17,5% delle azioni; Anhui Expressway, Sichuan Chengyu e Jiangsu Ninghu hanno investito 48,195 milioni di dollari, 48,195 milioni di dollari e 120 milioni di dollari, rispettivamente, detenendo il 7%, il 7% e il 17,5% di le azioni.

Borsa di Hong Kong originale

