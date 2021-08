Zhengrong Financial Guo Jiayao continua ad essere ottimista sulle prospettive di business future di Li Ning (02331.HK)

Condividi questo articolo!

Data: 17 agosto 2021 alle 9:21

Le azioni statunitensi si sono sviluppate individualmente lunedì. Nella prima parte del mercato, i funzionari della Federal Reserve statunitense hanno indicato che avrebbero avuto la possibilità di avviare un piano di riduzione del debito l’anno prossimo. Il Dow una volta è sceso di quasi 300 punti. Successivamente, il mercato gradualmente ha recuperato il terreno perduto Il Dow e l’indice S&P 500 Il mercato ha chiuso e ha toccato un record. I titoli tecnologici erano deboli e il Nasdaq ha chiuso in ribasso, ma il calo si è notevolmente ridotto. Il dollaro USA è in lieve miglioramento, il rendimento dei titoli a 10 anni statunitensi è sceso al livello dell’1,26%, il prezzo dell’oro è rimbalzato e il prezzo del petrolio è sceso in modo significativo. Le ricevute di deposito azionario di Hong Kong sono generalmente diminuite e si prevede che il mercato aprirà al ribasso nelle prime fasi. Il mercato azionario della Cina continentale si è ripetutamente stabilizzato, l’indice Shanghai Composite ha aperto in rialzo e in ribasso, chiudendo un po’ e il giro d’affari delle borse di Shanghai e Shenzhen ha continuato a superare i mille miliardi di yuan. La performance delle azioni di Hong Kong è stata sotto pressione, i dati economici del continente sono stati più deboli del previsto e le notizie normative hanno continuato a tormentare il mercato.L’indice è sceso al di sotto di più livelli di media mobile e le transazioni hanno continuato a essere scarse. Gli investitori aspettano e vedono l’andamento dei risultati intermedi della società e il sentiment del mercato continuerà a essere influenzato dalle notizie normative. Si prevede che l’indice testerà il supporto a 25.800 punti e la resistenza superiore sarà al livello di 26.800 punti .

Li Ning (02331.HK) ha recentemente annunciato i risultati intermedi. Durante il periodo, le entrate di Li Ning sono aumentate del 65% a 10,2 miliardi di yuan. Per categoria di prodotto, le entrate delle calzature sono aumentate del 57,1%, quelle dell’abbigliamento del 72,1% e le anche gli accessori crescono del 71,8%. L’utile lordo di Li Ning nella prima metà dell’anno ha raggiunto 5,7 miliardi di RMB, con un aumento dell’86,4%, e anche il suo margine di profitto lordo è aumentato di 6,4 punti percentuali al 55,9%, principalmente a causa dell’aumento della percentuale di entrate derivanti dalle vendite dirette e canali di e-commerce con margini di profitto lordi più elevati. L’utile intermedio di Li Ning è aumentato del 187% a 1,96 miliardi di yuan e il margine di profitto netto è aumentato dall’11,1% al 19,2%. Il flusso di vendita al dettaglio complessivo ha registrato una crescita del segmento basso dal 90% al 100%, l’inventario del canale ha registrato un calo medio-singolo e il flusso di vendita al dettaglio offline di nuovi prodotti ha accelerato una crescita del segmento medio dal 90% al 100%. Gli sconti al dettaglio dei terminali sono migliorati, registrando punti percentuali alti a una cifra. Alla fine di giugno, il numero di punti vendita Li-Ning ammontava a 5.704, un calo netto di 80 rispetto alla fine del trimestre precedente e un calo netto di 208 quest’anno. Il numero di punti vendita Li Ning YOUNG è stato pari a 1.041, con un aumento netto di 26 rispetto alla fine del trimestre precedente e un aumento netto di 20 quest’anno. La performance complessiva è buona e le prospettive future del business continuano ad essere ottimistiche.

Vicepresidente del dipartimento di affari finanziari di Zhengrong

Guo Jiayao CFA

(L’autore è un licenziatario della China Securities Regulatory Commission e non detengo le azioni di cui sopra)

