Zhengrong Financial Guo Jiayao: Weimob (02013.HK) è un po’ allergico al suo recente tuffo-shareandstocks.com

Data: 23 luglio 2021 alle 11:03

[Caihua News Agency]Guo Jiayao, vicepresidente del dipartimento finanziario di Zhengrong, ha dichiarato in un rapporto che il prezzo delle azioni di Weimob (02013.HK) ha continuato a scendere di recente. Ad esempio, condividere i link Taobao e Tmall su WeChat sta diventando sempre più conveniente e i commercianti sono incoraggiati ad allocare più risorse su WeChat per promuovere le loro vetrine Taobao e Tmall. Le piccole imprese possono adottare soluzioni di collegamento di condivisione più semplici, danneggiando le esigenze del micro centro commerciale. Naturalmente, i commercianti di grandi e medie dimensioni hanno stabilito una base di clienti su larga scala nel dominio privato e interagiscono attivamente con i clienti attraverso varie attività promozionali. Pertanto, potrebbe non smettere di investire in domini privati ​​solo per risparmiare da 10.000 a 20.000 yuan in canoni di abbonamento annuali. Perché i domini privati ​​possono non solo fornire autonomia nelle relazioni con i clienti e relative risorse di dati, ma anche risparmiare notevoli costi di canale. Tutto sommato, l’impatto questa volta resta da vedere, ma il forte calo dei prezzi delle azioni sembra essere un po’ allergico.

In termini di trend e analisi delle azioni di Hong Kong, giovedì le azioni statunitensi hanno continuato a migliorare. Il mercato una volta si è ritirato nella fase iniziale, per poi passare da un declino a un rialzo. I titoli tecnologici hanno registrato prestazioni relativamente buone e i tre principali indici hanno tutti chiuso con guadagni. Il dollaro USA è salito ripetutamente: il rendimento dei titoli a 10 anni statunitensi è sceso al livello dell’1,27%, i prezzi del petrolio prima sono aumentati e poi si sono ripresi e i prezzi dell’oro sono leggermente migliorati. Le ricevute di deposito azionario di Hong Kong si sviluppano individualmente e si prevede che il mercato mancherà di direzione nelle prime fasi. Il mercato azionario continentale ha mostrato una tendenza al rialzo. L’indice Shanghai Composite ha aperto in basso e in alto, chiudendo in rialzo dello 0,3%. Il fatturato dei mercati azionari di Shanghai e Shenzhen è ulteriormente aumentato. Ieri le azioni di Hong Kong hanno invertito i loro recenti svantaggi e sono rimbalzate in modo significativo dopo il mercato esterno.L’indice ha riguadagnato il livello delle medie mobili multiple, ma le transazioni non hanno funzionato, indicando che gli investitori sono ancora cauti sulle prospettive del mercato. Il mercato continua ad aspettare e vedere notizie normative e risultati intermedi.L’indice dovrebbe rimanere a un livello compreso tra 27.000 e 28.000.

