Zhongzhou Securities (01375.HK) l’utile netto del primo semestre è aumentato del 642.16% su base annua

Data: 29 agosto 2021 alle 13:18

[Caihua News Agency]Zhongzhou Securities (01375.HK) ha annunciato i risultati intermedi per il semestre conclusosi il 30 giugno 2021. Durante il periodo, l’utile operativo è stato di 2.336.041.148,75 yuan (RMB. Lo stesso sotto), con un aumento dell’86,89% anno- su anno, attribuibile a L’utile netto degli azionisti della capogruppo è stato di 228.961.700,48 yuan, con un incremento su base annua del 642.16%.

Durante il periodo, il volume degli scambi di fondi azionari della società è stato pari a 854.794 miliardi di yuan, con un aumento dell’1,13% su base annua; i nuovi clienti sono stati 161.700, con un aumento annuo del 44%; il volume degli scambi di stock option è stato di 1,563 milioni; le partecipazioni medie giornaliere di fondi pubblici non monetari hanno raggiunto 5,192 miliardi di yuan. , Un aumento su base annua del 198,91%; le vendite cumulative di fondi pubblici sono state 2,927 miliardi di yuan, un aumento anno su anno del 68,51%; i certificati di reddito emessi cumulativi sono stati 4,031 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 190,639%.

Alla fine del periodo di riferimento, c’erano 1.181 nuovi conti di trading con margine aziendale; il saldo di trading con margine era di 7,396 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 23,93%; il saldo medio giornaliero di trading con margine e prestito titoli era di 7,357 miliardi di yuan, con un incremento del 29,94% su base annua. Il capitale dell’attività di riacquisto delle azioni impegnate da riacquistare è stato di 2,25 miliardi di yuan, con un calo su base annua dell’8,92%. Tra questi, l’importo principale dei fondi da riacquistare per l’attività di riacquisto di pegno di azioni in bilancio è stato di 1,571 miliardi di yuan, un calo su base annua del 12,30% e il rapporto di mantenimento medio è stato del 183,70%; l’importo principale di fondi da riacquistare per attività di riacquisto di pegno di azioni fuori bilancio è stato di 6,79 100 milioni di yuan, lo stesso dello stesso periodo dell’anno scorso.

Secondo la delibera del consiglio di amministrazione, nella prima metà del 2021, la società intende distribuire un dividendo in contanti (acconto sul dividendo) di 0,17 RMB a tutti gli azionisti registrati alla data di registrazione delle azioni in base al numero totale di azioni emesse il data di registrazione delle azioni dell’attuazione della distribuzione del patrimonio netto (tasse incluse), sono stati distribuiti a titolo di dividendi cash un totale di 78.929.039,90 yuan (tasse incluse), pari al 34,47% dell’utile netto attribuibile agli azionisti della capogruppo nel primo metà del 2021 e il 50,06% dell’utile cumulato disponibile per la distribuzione.

In caso di variazione dell’intero capitale sociale della società dopo il consiglio di amministrazione per l’approvazione del piano di distribuzione degli utili per il primo semestre 2021 fino alla data di registrazione del capitale per l’attuazione della distribuzione del capitale, l’importo totale della distribuzione rimarrà invariato e il rapporto di distribuzione per azione sarà adeguato di conseguenza. Nella prima metà del 2021, la società non convertirà le riserve pubbliche di capitale in capitale sociale e non darà azioni gratuite. Il piano di distribuzione degli utili deve ancora essere presentato alla prima assemblea generale straordinaria degli azionisti della società nel 2021 per la delibera.

Nella seconda metà del 2021, l’investimento azionario della società continuerà a migliorare le sue capacità di ricerca sugli investimenti, cogliere attivamente il ritmo del mercato, operare con prudenza ed espandere costantemente le sue attività autogestite neutrali come la crescita fissa e le nuove azioni per ottenere reddito diversificazione. L’attività di investimento a reddito fisso combinerà i cambiamenti del mercato per mantenere strategie di neutralità del mercato, studiare e giudicare il mercato obbligazionario, utilizzare in modo completo obbligazioni in contanti, swap su tassi d’interesse, future su obbligazioni del Tesoro e altri strumenti per effettuare arbitraggio di portafoglio, aumentare l’investimento di proprietà fondi, ridurre gradualmente il livello di leva finanziaria e aumentare il tasso di rendimento dell’investimento .

