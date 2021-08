Zillow e Trulia: capire le differenze

Zillow e Trulia: Panoramica

Se hai mai fatto ricerche sull’affitto, l’acquisto o la vendita di una casa online, o vuoi semplicemente vedere quanto vale la tua casa, allora potresti aver usato Zillow (e) O Trulia.Entrambi i siti sono Database immobiliare Fornisci al pubblico annunci di vendita e affitto e metti in contatto le persone con gli agenti immobiliari e hanno alcune caratteristiche comuni. Ora fanno anche parte della stessa società: Zillow Group ha acquisito Trulia nel febbraio 2015 per 3,5 miliardi di dollari.

Entrambi i siti utilizzano foto, descrizioni dettagliate, prezzi e informazioni sulla comunità per fornire elenchi. Le informazioni sulle proprietà visualizzate su ciascun sito sono sostanzialmente simili perché tutte attingono agli elenchi MLS. I visitatori possono cercare case su ogni sito utilizzando una serie specifica di criteri, tra cui prezzo, numero di camere da letto, tipo di struttura, metratura e dimensione del terreno.

Sebbene i due siano molto simili, ci sono diverse differenze chiave che rendono unici questi due siti. Zillow offre i cosiddetti Zestimates, che sono stime del valore delle case basate su informazioni pubbliche. Graficamente, ogni sito presenta l’elenco in modo diverso per fornire agli utenti un’esperienza diversa. Ad esempio, quando cerchi annunci in una città su Zillow, i risultati della ricerca sono sulla destra e la mappa dell’area è sulla sinistra. L’esperienza è capovolta su Trulia, i risultati della ricerca sono a sinistra e la mappa è a destra.

Impareremo di più su questo e introdurremo questi due siti in dettaglio di seguito.

Punti chiave Zillow e Trulia sono database immobiliari che forniscono annunci in vendita e in affitto e mettono in contatto le persone con gli agenti di annunci.

Zillow offre agli utenti un’esperienza altamente grafica durante la ricerca di attributi, mentre il design del sito Web di Trulia è più semplice.

Zillow fornisce Zestimates (valore di mercato stimato di una singola proprietà) ed elenca proprietà negli Stati Uniti e in Canada.

Trulia fornisce agli utenti una ripartizione intuitiva del costo mensile della proprietà e dei dati sulla mappa del crimine.

Zillo

Zillo La società è stata fondata nel 2006 e ha sede a Seattle ed è stata fondata da due ex dirigenti Microsoft Rich Barton e Lloyd Frink.Secondo il suo sito web, Zillow è il “mercato leader nel settore immobiliare e degli affitti” per i consumatori, che li mette in contatto con le informazioni e i professionisti immobiliari di cui hanno bisogno Compra, vendi o affitta una casaA partire dal primo trimestre del 2021, più di 135 milioni di proprietà sono elencate sul sito Web, comprese le proprietà che non sono attualmente elencate.

Zillow è il più popolare Sito web immobiliare. Il sito Web è gratuito per i proprietari, gli agenti di annunci e i proprietari. La maggior parte delle sue entrate proviene dalla pubblicità, dalla vendita dello spazio sulla sua suite di siti Web (Zillow, Trulia, Hotpads, ecc.) A società di gestione immobiliare, finanziatori di mutui e altre attività.

Rispetto a Trulia, l’esperienza utente di Zillow è più grafica. Sulla sinistra, vedrai una mappa di tutti gli attributi disponibili nell’area di ricerca che soddisfano i criteri selezionati. Scorrendo ognuno di essi verrà visualizzata una piccola miniatura con il prezzo e il numero di camere da letto e bagni.

Le singole proprietà si trovano sul lato destro dello schermo, a partire dagli ultimi annunci sul mercato.

Le informazioni sugli attributi sono facilmente accessibili in diversi scomparti:

A sinistra puoi scorrere le foto dell’immobile e cliccare per ingrandire le foto che ti interessano.

Le informazioni chiave sono concentrate nell’angolo in alto a destra del risultato, incluso il prezzo, il numero di camere da letto e bagni, l’area e la posizione.

Appena sotto i dati chiave, troverai una panoramica della proprietà. Questa sezione include il numero di giorni sul sito, il numero di volte in cui l’attributo è stato visualizzato e il numero di volte in cui altri utenti lo hanno salvato. C’è anche una descrizione dettagliata dell’immobile fornita dall’agente immobiliare, le caratteristiche della casa, altre case nella comunità e le informazioni sulla comunità.

Il pulsante “Contatta” permette di collegarsi immediatamente all’agente immobiliare o al responsabile dell’inserzione inviando un messaggio.

Un’altra caratteristica fornita da Zillow sono i suoi Zestimates. Questo è il valore di mercato stimato di una singola proprietà sul sito web. Il sito web sottolinea che Zestimates è solo un punto di partenza per determinare il valore di una casa e non deve essere utilizzato come valutazione ufficiale.Questo Calcola Zestimate Ogni giorno vengono utilizzati una serie di dati raccolti da fonti pubbliche e utenti. Il sito fornisce anche previsioni Zestimate, che possono prevedere il prezzo delle case in un anno. Questo numero si basa sulle attuali informazioni immobiliari e di mercato.

Puoi anche conoscere le ultime tendenze e ricerche nel mercato immobiliare e immobiliare attraverso Zillow Ricerca Etichetta. Questa sezione è suddivisa in diverse sezioni, incluse le ultime notizie, i dati, le condizioni di mercato, il trading, il leasing e le politiche relative al mercato.

Trulia

Trulia è un altro popolare sito web immobiliare. L’azienda è stata fondata nel 2005 e ha ancora sede a San Francisco.

Come Zillow, Trulia fornisce annunci immobiliari per potenziali acquirenti, venditori e affittuari di case. Come Zillow, la maggior parte delle entrate di Trulia proviene dalla pubblicità.

Sebbene la società sia ora di proprietà di Zillow, offre agli utenti un’esperienza online diversa. I risultati della ricerca generano una mappa a destra e un elenco a sinistra. Dopo aver cliccato su un elenco specifico, in alto verranno elencate le informazioni principali (prezzo, indirizzo, numero di camere e bagni, metri quadrati) e il valore stimato della rata mensile del mutuo. Di seguito sono elencate le foto degli immobili e le informazioni sugli elenchi, comprese le informazioni di contatto per gli agenti immobiliari. Quella che segue è una descrizione dettagliata delle proprietà, delle caratteristiche e delle case simili nell’area fornita dall’agente di quotazione.

Trulia afferma che le sue 34 mappe in sovrimpressione della comunità offrono ai consumatori una comprensione più profonda di com’è vivere a casa e nella comunità. Trulia fornisce anche una ripartizione intuitiva delle spese mensili della proprietà, inclusa la rata del mutuo, le tasse sulla proprietà, l’assicurazione sulla casa, eventuali quote associative e l’assicurazione ipotecaria. Ciò consente ai potenziali acquirenti di capire se possono permettersi una determinata casa.

Un’altra caratteristica degna di nota di Trulia sono i suoi dati sulla mappa del crimine. Il sito web aggrega i dati sulla criminalità comunitaria provenienti dalle forze dell’ordine locali e dai notiziari, consentendo agli utenti di determinare la sicurezza della comunità.

articoli di attenzione speciale

A differenza di Trulia, l’ambito di quotazione di Zillow supera gli Stati Uniti. Nel 2018, Zillow ha annunciato la sua collaborazione con una serie di società di brokeraggio canadesi e società immobiliari per elencare le proprietà sul sito web. Secondo il sito Web, sono elencate le proprietà in più città del Canada, tra cui Toronto, Vancouver, Ottawa, Calgary, Edmonton e Kelowna.