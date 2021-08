Zoom raggiunge un accordo transattivo da 85 milioni di dollari sulla privacy degli utenti “Zoombombing”

Sebbene Zoom abbia raccolto circa 1,3 miliardi di dollari in quote di abbonamento a Zoom Meetings dai membri della classe, gli avvocati del querelante ritenevano che l’accordo di 85 milioni di dollari fosse ragionevole visti i rischi del contenzioso. Hanno intenzione di chiedere fino a 21,25 milioni di dollari in spese legali.

Zoom ha dichiarato domenica in una dichiarazione: “La privacy e la sicurezza degli utenti sono le principali priorità di Zoom e attribuiamo grande importanza alla fiducia degli utenti in noi”.

(Reuters)-Zoom Video Communications Inc ha accettato di pagare 85 milioni di dollari USA e rafforzare le sue misure di sicurezza per risolvere una causa che afferma di aver superato una connessione con Facebook (NASDAQ:), Google (NASDAQ) Code:) Condivisione di dati personali con LinkedIn viola la privacy degli utenti e consente agli hacker di interrompere le riunioni Zoom in un metodo chiamato Zoombombing.

