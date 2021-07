Zuma del Sudafrica consegna alla polizia per iniziare la condanna Reuters

È stata una depravazione straordinaria per un rispettato veterano del movimento di liberazione dell’African National Congress, imprigionato da un piccolo numero di governanti bianchi in Sudafrica per aver partecipato alla lotta per l’uguaglianza davanti alla legge.

Se Zuma non si presenta alla stazione di polizia, la polizia è stata incaricata di arrestarlo prima della fine di mercoledì. Centinaia di suoi sostenitori, alcuni armati di fucili, lance e scudi, si sono radunati vicino a casa sua per cercare di impedire che venisse arrestato.

Il tribunale ha condannato Zuma a 15 mesi di carcere la scorsa settimana per aver ignorato le istruzioni all’inizio di febbraio e per aver fornito prove per le indagini sulla corruzione durante il suo mandato di nove anni dal potere al 2018. L’inchiesta è stata condotta dal vicepresidente della Corte Suprema Raymond Zondo.

Il dipartimento dei servizi correttivi ha dichiarato in una dichiarazione separata che Zuma è stato inviato al Centro correzionale di Estcourt, a circa 175 chilometri (108 miglia) dalla sua fattoria rurale a Encandela, nel Sudafrica orientale. Le riprese in diretta del suo corteo di auto che entrano nella struttura sono state trasmesse in diretta in TV.

Il portavoce della polizia Lirandzu Themba ha confermato in una dichiarazione che Zuma è stato detenuto dalla polizia, il che è in linea con la decisione della Corte costituzionale.

Candela, Sudafrica (Reuters)- L’ex presidente sudafricano Jacob Zuma si è consegnato mercoledì alla polizia e ha iniziato 15 mesi di carcere per oltraggio alla corte. Questo è il culmine di un lungo dramma legale ed è visto come capace di combattere un post- Paese dell’apartheid Il test per far rispettare lo stato di diritto.

© Reuters. File foto: 26 maggio 2021, Pietermaritzburg, Sud Africa. L’ex presidente sudafricano Jacob Zuma si trova sul banco degli imputati dopo essersi aggiornato nel suo processo per corruzione. Phill Magakoe/Pool via REUTERS/File Photo 2/3

